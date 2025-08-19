HABER

Aydın mitingi sonrası Özgür Özel'e sert tepki! AK Parti Sözcüsü Çelik: "'Siyasi acziyet' kendi içine düştüğü duruma denir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Aydın'da düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlere AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "'Siyasi acziyet' Özgür Özel’in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir" ifadesini kullandı.

Hazar Gönüllü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP dün Aydın'da miting düzenledi. Mitingde konuşma gerçekleştiren Genel Başkan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert ifadelerle yüklendi.

ÖZEL, ERDOĞAN'A YÜKLENDİ

Özel, konuşmasında "Bir siyasi yankesici ile karşı karşıyayız. Bir siyasi kapkaç olayıyla karşı karşıyayız. Maalesef bir tek belediye kazanamadığı Ege'de bir kapkaççıyı baş tacı eden bir acizlikle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel "Biz teslim olmadık ama sen kazanamadığın bir belediyeyi almak için hakkında 3 klasör dosya hazırlattığın birisinin yakasına rozet takmaya tenezzül ettin. Tamahkarsın, acizsin, zavallısın. CHP siyaseti cesurdur, dürüsttür, kararlıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugünkü siyaseti tamahkardır, acizdir, zavallıdır" diye konuştu.

AK PARTİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Özgür Özel'in bu sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çelik şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ak Parti’mize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmıştır, hezeyandan başka birşey değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman yüksek bir destekle takdir eden milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir.

"'SİYASİ KAPKAÇÇILIK' CHP YÖNETİMİNİN YAPTIKLARINA DENİR"

Özgür Özel’in yürüttüğü üçüncü sınıf siyasetin bunları kavraması mümkün değildir. Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır.

“Siyasi acziyet” Özgür Özel’in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir.

“Siyasi kapkaççılık” yıllarca milli irade düşmanlığı yapıp, bugün ortaya çıkan utanç verici tablolarla yüzleşemeyen CHP yönetiminin yaptıklarına denir.

Özgür Özel eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır. Onun dışında söyledikleri gerçekleri örtbas etmek çabasından başka birşey değildir."

