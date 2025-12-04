Aydın Valiliği’nden fırtına uyarısı

Aydın Valiliği, Ege Denizi’nin güneyinde etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, rüzgarın yarın (05.12.2025) ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, bölgenin bazı kesimlerinde ise 9 kuvvetine (90 km/saat) ulaşan kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada denizde ve kıyı bölgelerinde etkili olması beklenen hava şartları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulunulurken, ayrıca muhtemel olumsuzluklara karşı yetkili ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğu belirtildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır