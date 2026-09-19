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Aydın Valisi Varol, gazi Çakır ve ailesiyle bir araya geldi

Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve il protokolü, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde vatan görevi sırasında gazi olan Oğuzhan Çakır ve ailesini ziyaret etti.

Aydın Valisi Varol, gazi Çakır ve ailesiyle bir araya geldi

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Vali Dr. Osman Varol, gazi Oğuzhan Çakır ve ailesiyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Aydın Valisi Varol, gazi Çakır ve ailesiyle bir araya geldi 1

VALİDEN GAZİ VE AİLESİNE ZİYARET

Ziyarette gazilerin vatan uğruna gösterdiği fedakarlığın önemine vurgu yapılırken, devletin gazilerin ve ailelerinin her zaman yanında olduğu mesajı verildi. Vali Varol, gazi Çakır'a sağlık ve huzur dolu bir ömür dilerken, vatan uğruna fedakarlık gösteren tüm gazileri saygı ve minnetle andı. Ziyarette, gazilere duyulan vefa ve minnetin her zaman yaşatılmasının önemine dikkat çekildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gazi Vali Aydın
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