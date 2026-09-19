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Traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde çiftlik evinin avlusunda geri manevra yapan traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.15 sıralarında Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi 92824. Sokak üzerinde bulunan bir çiftlik evinin avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afganistan uyruklu 30 yaşındaki Mohammad Akbar T.'nin kullandığı traktör, geri manevra yaptığı sırada avluda bulunan 4 yaşındaki kendi çocuğuna çarptı.

Traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 1

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Traktörün altında kalan çocuğu gören ev sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 2

BABA GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Traktör sürücüsü Mohammad Akbar T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülerek gözaltına alındı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği avluda ve traktör üzerinde detaylı inceleme yaptı. Küçük çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya traktör kaza
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