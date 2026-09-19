Faciadan dönüldü: Sındırgı’da seyir halindeki araçta yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Sındırgı-Balıkesir yolunda seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. İhbarı üzerine İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoldan geçen vatandaşların yangına ilk müdahaleyi yaptığını belirledi.

SEYİR HALİNDE TIRDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Ekipler tarafından gerekli müdahale gerçekleştirilerek çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından araç, gerekli işlemler için jandarma ekiplerine teslim edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır