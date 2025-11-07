Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Güne öncesi hazırlıkla yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan Muğla ve Aydın illerinde 30 ayrı noktada fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek. Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Yeşil Vatan Seferberliği için Muğla ve Aydın illerinde on binlerce fidanın toprakla buluşturulacağını belirterek 11 Kasım Salı günü herkesi Yeşil Vatan Seferberliği için fidan dikmeye davet etti.

Muğla’da 13 ve Aydın’da 17 lokasyonda fidan dikilecek

Muğla ve Aydın illerinde tüm fidan dikim noktalarındaki etkinlikler 11 Kasım Salı günü saat 11.00 de başlayacak. 17’si Aydın ve 13’ü Muğla ilinde olmak üzere 30 noktada fidan dikim etkinliği yapılacak. Fıstıkçamı, kızılçam ve servi türlerinin yanında ceviz, badem, keçi boynuzu ve defne gibi gelir getirici türlerden oluşan on binlerce fidan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde toprakla buluşturulacak.

Ana tören Köyceğiz’de

Muğla’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle ana tören Köyceğiz’de gerçekleştirilecek. 19 Eylül’de çıkan orman yangınında yanan alanda ilk fidanlar 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde toprakla buluşturulacak. Fidan dikim töreni 11 Kasım günü saat 11.00’de Sazak Köyü Kızlanarası mevkiinde yapılacak.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Köyceğiz’de yapılacak fidan dikim alanında yapılan son hazırlıkları yerinde inceledi. Bölge Müdürü Ülküdür, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü bu yıl Yeşil Vatan Seferberliği mottosuyla gerçekleştiriliyor. Yeşil Vatanın yeni fertleri fidanları, 11 Kasım Salı günü 7’den 70’e tüm kesimlerin katıldığı törenlerde toprakla buluşturacağız. Muğla’daki ana dikim programımızı Köyceğiz’de gerçekleştiriyoruz. 19 Eylül’de yaşanan yangın sonrası sahadaki çalışmalarımız hızla başladık. Sazak ve Pınarköy arasında kalan Kızlanarası mevkiinde yangından etkilenen geniş bir alanı ağaçlandırmaya hazır hala getirdik. Köyceğiz’de yanan alanın tekrar ağaçlandırılması kapsamında ilk fidanlarımızı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde toprakla buluşturmuş olacağız" dedi.

