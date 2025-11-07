HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın’da 17 lokasyonda fidan dikilecek

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 30 ayrı noktada fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek. Aydın’da da 17 lokasyonda fidan dikileceği belirtildi.

Aydın’da 17 lokasyonda fidan dikilecek

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Güne öncesi hazırlıkla yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan Muğla ve Aydın illerinde 30 ayrı noktada fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek. Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Yeşil Vatan Seferberliği için Muğla ve Aydın illerinde on binlerce fidanın toprakla buluşturulacağını belirterek 11 Kasım Salı günü herkesi Yeşil Vatan Seferberliği için fidan dikmeye davet etti.

Muğla’da 13 ve Aydın’da 17 lokasyonda fidan dikilecek
Muğla ve Aydın illerinde tüm fidan dikim noktalarındaki etkinlikler 11 Kasım Salı günü saat 11.00 de başlayacak. 17’si Aydın ve 13’ü Muğla ilinde olmak üzere 30 noktada fidan dikim etkinliği yapılacak. Fıstıkçamı, kızılçam ve servi türlerinin yanında ceviz, badem, keçi boynuzu ve defne gibi gelir getirici türlerden oluşan on binlerce fidan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde toprakla buluşturulacak.

Ana tören Köyceğiz’de
Muğla’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle ana tören Köyceğiz’de gerçekleştirilecek. 19 Eylül’de çıkan orman yangınında yanan alanda ilk fidanlar 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde toprakla buluşturulacak. Fidan dikim töreni 11 Kasım günü saat 11.00’de Sazak Köyü Kızlanarası mevkiinde yapılacak.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Köyceğiz’de yapılacak fidan dikim alanında yapılan son hazırlıkları yerinde inceledi. Bölge Müdürü Ülküdür, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü bu yıl Yeşil Vatan Seferberliği mottosuyla gerçekleştiriliyor. Yeşil Vatanın yeni fertleri fidanları, 11 Kasım Salı günü 7’den 70’e tüm kesimlerin katıldığı törenlerde toprakla buluşturacağız. Muğla’daki ana dikim programımızı Köyceğiz’de gerçekleştiriyoruz. 19 Eylül’de yaşanan yangın sonrası sahadaki çalışmalarımız hızla başladık. Sazak ve Pınarköy arasında kalan Kızlanarası mevkiinde yangından etkilenen geniş bir alanı ağaçlandırmaya hazır hala getirdik. Köyceğiz’de yanan alanın tekrar ağaçlandırılması kapsamında ilk fidanlarımızı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde toprakla buluşturmuş olacağız" dedi.

Aydın’da 17 lokasyonda fidan dikilecek 1

Aydın’da 17 lokasyonda fidan dikilecek 2

Aydın’da 17 lokasyonda fidan dikilecek 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de çöp krizi sinek istilasına dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyorİzmir'de çöp krizi sinek istilasına dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor
Apple, iPhone 18 Pro’da büyük değişikliğe gidiyor!Apple, iPhone 18 Pro’da büyük değişikliğe gidiyor!

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.