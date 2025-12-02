HABER

Aydın’da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde Yunan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-24, KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen (beraberinde 10 çocuk) kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-24, KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen (beraberinde 10 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler hakkında işlem başlatıldı.Kaynak: İHA

