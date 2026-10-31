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Aydın’da afet tatbikatı gerçeğini aratmadı

İzmir Bölge Düzeyi Tatbikatı kapsamında Aydın’da gerçekleştirilen saha ve masa başı uygulamalarında, afet grupları muhtemel bir afete karşı koordinasyon, arama kurtarma ve sağlık müdahalesi çalışmalarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Aydın’da afet tatbikatı gerçeğini aratmadı

Tatbikat kapsamında ekipler, belirlenen senaryolar doğrultusunda arama kurtarma ve müdahale çalışmalarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Arama kurtarma personeli enkaz ve beton bloklar üzerinde teknik ekipmanlarla çalışma yürütürken, sağlık ekipleri de yaralıların tahliyesi ve ilk müdahale süreçlerine yönelik uygulamalarda bulundu.

Aydın’da afet tatbikatı gerçeğini aratmadı 1

UMKE ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, yaralıların sedyeyle taşınması ve sahra çadırına ulaştırılması gibi aşamalar canlandırıldı. Masa başı uygulamalarında ise afet anında kurumlar arası koordinasyon ve müdahale süreçleri ele alındı.

Aydın’da afet tatbikatı gerçeğini aratmadı 2

Tatbikatla afet gruplarının hazırlık düzeyinin değerlendirilmesi, ekiplerin birlikte çalışma kabiliyetinin geliştirilmesi ve muhtemel afetlerde müdahale süreçlerinin daha etkin yürütülmesi hedeflendi. Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, ekiplerin sahadaki uygulamaları gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu.

Aydın’da afet tatbikatı gerçeğini aratmadı 3

Aydın’da afet tatbikatı gerçeğini aratmadı 4

Aydın’da afet tatbikatı gerçeğini aratmadı 5

Aydın’da afet tatbikatı gerçeğini aratmadı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Aydın
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