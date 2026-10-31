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Uludağ'da mağarada yaşıyordu! 83 yaşındaki baba, oğluna kavuştu Ankara'ya götürdü

Bursa Uludağ'da bir mağarada yaşamını sürdüren 52 yaşındaki Tamer M.'nin hikâyesi, babasının devreye girmesiyle mutlu sonla noktalandı. Oğlunun durumunu öğrenen 83 yaşındaki Hüseyin M., Ankara'dan Bursa'ya gelerek yıllardır özlemini çektiği evladına kavuştu. Dağcı Düzgün Çelik'in desteğiyle gerçekleşen buluşmanın ardından yaşlı baba, oğlunu da yanına alarak Ankara'ya döndü.

Uludağ'da mağarada yaşıyordu! 83 yaşındaki baba, oğluna kavuştu Ankara'ya götürdü

Bursa'nın simgelerinden Uludağ'da bir mağaraya sığınarak yaşamını sürdürdüğü öğrenilen 52 yaşındaki Tamer M.'nin hikâyesi, görenlerin yüreğine dokundu.

Uludağ da mağarada yaşıyordu! 83 yaşındaki baba, oğluna kavuştu Ankara ya götürdü 1

Ormanlık alandaki mağarada kaldığı belirlenen adam için harekete geçen dağcı ve doğa tutkunu Düzgün Çelik, mağarada yaşayan adama yardım eli uzattı. Yaşlı adamın ihtiyaçlarını karşılayan Çelik, yaşananların ardından ailesine ulaşılması için de destek oldu.

Uludağ da mağarada yaşıyordu! 83 yaşındaki baba, oğluna kavuştu Ankara ya götürdü 2

83 YAŞINDAKİ BABA OĞLUNA KAVUŞUP İKNA ETMEK İÇİN ANKARA'DAN YOLA ÇIKTI

Oğlunun Uludağ'da bir mağarada kaldığını öğrenen 83 yaşındaki baba Hüseyin M., Ankara'dan Bursa'ya gelmek üzere yola çıktı. Uzun bir yolculuğun ardından Bursa'ya ulaşan yaşlı baba, Düzgün Çelik'in misafiri oldu. Baba ile oğlunun buluşması için gerekli hazırlıklar yapılırken, beklenen kavuşma gerçekleşti.

Uludağ da mağarada yaşıyordu! 83 yaşındaki baba, oğluna kavuştu Ankara ya götürdü 3

YILLARIN ÖZLEMİ DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Baba Hüseyin M.'nin oğluyla karşı karşıya geldiği anlarda duygusal anlar yaşandı. Uzun bir yolculuğun ardından oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 83 yaşındaki baba, hasret giderdi. Uludağ'daki mağarada kalan adamın hikâyesi, babasının gelişiyle farklı bir boyut kazandı.

Uludağ da mağarada yaşıyordu! 83 yaşındaki baba, oğluna kavuştu Ankara ya götürdü 4

OĞLUNU DA YANINA ALIP ANKARA'YA GÖTÜRDÜ

Baba Hüseyin M., oğluyla buluşmasının ardından onu da yanına alarak Ankara'ya hareket etti. Uludağ'da mağaraya sığınan yaşlı adamın hikâyesi, ziyaretle mutlu sonla noktalandı.

Uludağ da mağarada yaşıyordu! 83 yaşındaki baba, oğluna kavuştu Ankara ya götürdü 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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