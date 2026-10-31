Uludağ'da mağarada yaşıyordu! 83 yaşındaki baba, oğluna kavuştu Ankara'ya götürdü

Bursa'nın simgelerinden Uludağ'da bir mağaraya sığınarak yaşamını sürdürdüğü öğrenilen 52 yaşındaki Tamer M.'nin hikâyesi, görenlerin yüreğine dokundu.

Ormanlık alandaki mağarada kaldığı belirlenen adam için harekete geçen dağcı ve doğa tutkunu Düzgün Çelik, mağarada yaşayan adama yardım eli uzattı. Yaşlı adamın ihtiyaçlarını karşılayan Çelik, yaşananların ardından ailesine ulaşılması için de destek oldu.

83 YAŞINDAKİ BABA OĞLUNA KAVUŞUP İKNA ETMEK İÇİN ANKARA'DAN YOLA ÇIKTI

Oğlunun Uludağ'da bir mağarada kaldığını öğrenen 83 yaşındaki baba Hüseyin M., Ankara'dan Bursa'ya gelmek üzere yola çıktı. Uzun bir yolculuğun ardından Bursa'ya ulaşan yaşlı baba, Düzgün Çelik'in misafiri oldu. Baba ile oğlunun buluşması için gerekli hazırlıklar yapılırken, beklenen kavuşma gerçekleşti.

YILLARIN ÖZLEMİ DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Baba Hüseyin M.'nin oğluyla karşı karşıya geldiği anlarda duygusal anlar yaşandı. Uzun bir yolculuğun ardından oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 83 yaşındaki baba, hasret giderdi. Uludağ'daki mağarada kalan adamın hikâyesi, babasının gelişiyle farklı bir boyut kazandı.

OĞLUNU DA YANINA ALIP ANKARA'YA GÖTÜRDÜ

Baba Hüseyin M., oğluyla buluşmasının ardından onu da yanına alarak Ankara'ya hareket etti. Uludağ'da mağaraya sığınan yaşlı adamın hikâyesi, ziyaretle mutlu sonla noktalandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır