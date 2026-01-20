HABER

Aydın’da bir haftada 418 aranan şahıs yakalandı

Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde bir haftada çeşitli suçlardan aranan 418 kişi yakalandı.

Aydın genelinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde asayiş, narkotik ve kaçakçılık suçları ile çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 12-18 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda toplam 105 bin 238 kişinin sorgulaması yapıldı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı 7 bin 338 kilometrekarelik sorumluluk alanında 2 bin 819 personeli ile yaptığı bir haftalık denetimlerde başarılı çalışmalara imza attı. Bu çerçevede 14 narkotik olayında 11 şüpheliye işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı. Asayiş olaylarında meydana gelen 157 olayın 157’si aydınlatıldı, 72 kişiye işlem uygulandı, 1 kişi tutuklandı. 9 kaçakçılık olayında 13 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri 200 uygulama noktasında toplam 69 bin 148 kişiyi sorguladı. Sorgulamalarda 285 aranan şahıs tespit edilerek yakalandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir haftalık çalışmalarda ise 64 narkotik olayında 71 şüpheliye işlem yapıldı. Bu olaylara ilişkin 10 şüpheli tutuklandı. Asayişe yönelik meydana gelen 556 olayın 483’ü aydınlatıldı. Bu kapsamda 456 şüpheliye işlem yapıldı, 2 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçakçılık suçlarıyla ilgili 20 kişiye işlem yapıldı. Emniyet birimleri, toplamda 18 uygulama noktasında 36 bin 90 kişiyi sorgularken, sorgulamalar sonucunda 133 aranan şahsı yakaladı.
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada "Jandarmamız ve emniyet güçlerimizle suç ve suç örgütlerine karşı amansız mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Aydın’da suça yer yok, suçluya geçit yok" ifadeleri yer aldı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

