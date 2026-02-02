HABER

Aydın’da ’Çember 110’ operasyonu: 49 kişi yakalandı

Aydın genelinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ’Çember-110’ operasyonu kapsamında çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı.

Aydın'da 'Çember 110' operasyonu: 49 kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı yapılan ’Çember-110’ operasyonu gerçekleştirildi. 80 tim ve 243 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 9 uyuşturucu, 5 hırsızlık, 3 yaralama, 3 dolandırıcılık, 8 diğer suçlar ve 21 ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan şahıslar olmak üzere toplamda 49 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yakalanan şahıslardan 17’sinin 0-2 yıl, 7’sinin 2-5 yıl, 4’ünün 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

