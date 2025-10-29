HABER

Aydın’da Cumhuriyet coşkusu resepsiyonla taçlandı

Aydın Valiliği’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği resepsiyonda kent protokolü bir araya geldi.

Aydın Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kent protokolünün katılımıyla resepsiyon düzenledi. Akarsu Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte Aydın Valisi Yakup Canbolat ve eşi Ayşegül Canbolat, konukları kapıda karşılayarak tek tek selamladı. Vali Canbolat ve eşi, resepsiyon alanında masaları gezerek davetlilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
Programda konuşan Vali Yakup Canbolat, Cumhuriyet’in 102. kuruluş yıldönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirtti. Vali Canbolat, "Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 29 Ekim 1923, milletimizin iradesine dayanan çağdaş, demokratik ve yeni bir devletin temelinin atıldığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde büyük bir azim, fedakarlık ve kararlılıkla süren Kurtuluş Savaşı, bu tarihte milletin egemenliğine dayalı bir yönetimle taçlandırılmıştır. Büyük Türk milleti, bağımsızlığını koruma ve geleceğini kendi şekillendirme kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi bu kararlılığın en açık ifadesi olmuştur" dedi.
Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu, pasta kesimiyle sona erdi. Etkinliğe AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti, sivil toplum ve meslek kuruluşu temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: İHA

