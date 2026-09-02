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Aydın’da direğe çarpan otomobil paramparça oldu: 4 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kontrolden çıkarak direğe çarpan Hyundai marka araç paramparça olurken, otomobildeki 4 kişi yaralandı.Kaza, Aydın-Denizli kara yolunda gece saatlerinde Dallıca Kavşağı’nda meydana geldi.

Aydın’da direğe çarpan otomobil paramparça oldu: 4 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kontrolden çıkarak direğe çarpan Hyundai marka araç paramparça olurken, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli kara yolunda gece saatlerinde Dallıca Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta motosiklete çarpmamak için manevra yapan 09 ALJ 139 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç paramparça olurken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre kazaya sebebiyet veren motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın’da direğe çarpan otomobil paramparça oldu: 4 yaralı 1

Aydın’da direğe çarpan otomobil paramparça oldu: 4 yaralı 2

Aydın’da direğe çarpan otomobil paramparça oldu: 4 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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