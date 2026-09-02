SON DAKİKA | Melih Gökçek şüpheli olarak ifade verecek! Tarih belli oldu

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Başsavcılığa çağrıldığı öğrenildi.

KAYIT DIŞI PARA İDDİASINA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

MURAT AĞIREL TANIK SIFATIYLA İFADE VERDİ: TÜM BELGELERİ SAVCILIĞA SUNDUM

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada gazeteci Murat Ağırel tanık olarak ifade vermişti.

Adliye çıkışında açıklama yapan Murat Ağırel, Gökçek ailesinin Almanya ve Lüksemburg'daki şirket ve gayrimenkul hareketliliğine ilişkin ulaştığı tüm bilgi ve belgeleri savcılığa teslim ettiğini söyledi.