Melih Gökçek Almanya'yı yerden yere vururken, oğlu vatandaşlık talep etmiş

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, gazeteci Murat Ağırel’in, Gökçek ailesinin Türkiye’den gönderilen parayla Almanya’da şirket kurup apartman aldığı yönündeki iddialarına yanıt verdi.

Gökçek, soruşturma ve hakkındaki iddialara ilişkin Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a değerlendirmelerde bulundu. Burhan da Gökçek’in açıklamalarını tv100 ekranlarında izleyicilerle paylaştı.

OĞLU ALMAN VATANDAŞLIĞI İÇİN BAŞVURMUŞ

Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek’in 2023 yılında Almanya’da bir şirket kurduğunu ve aynı dönemde Almanya vatandaşlığı için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Almanya’daki gayrimenkul alımlarının da bu süreçte gerçekleştiğini belirten Gökçek, ilk olarak iki daire satın alındığını, ardından kamuoyunda gündeme gelen binanın alımı için harekete geçildiğini aktardı.

"EV VE ARABALARINI SATARAK ALDILAR"

Binanın aşamalı olarak satın alındığını ifade eden Gökçek, bu alımların finansmanının aileye ait ev ve araçların satılmasıyla sağlandığını savundu. Tüm işlemlerin banka üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Gökçek, “Ev ve arabalarını satarak aldılar. Bütün ödemeler bankadan yapıldı. Gizli ve saklı hiçbir şey yok” dedi.



Ahmet Gökçek

FETÖ'YÜ SUÇLADI

Gökçek, “FETÖ’nün ölüm listesinde olan 4 kişiden biriyim.” ifadelerini kullandı.

Bu sözleri herhangi bir mazeret olarak öne sürmediğini belirten Gökçek, “Bunu bir mazeret olarak söylemiyorum, bir gerçekliktir. Son yıllarda FETÖ ile mücadele ettim, CHP zihniyeti ile mücadele ettim. Mansur Yavaş‘ın yolsuzluklarını ortaya koydum. Herkes sessiz kalırken ben kendimi ortaya koydum pişman değilim bu yanlışları yarın da olsa üzerine giderim yargıya güveniyorum.” şeklinde konuştu.

GÖKÇEK’İN ESKİ ALMANYA PAYLAŞIMLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Sözcü'de yer alan habere göre; Gökçek’in açıklamalarının ardından, geçmiş yıllarda Almanya’ya yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımları da yeniden gündeme geldi.

Gökçek’in Almanya’yı eleştiren ve hedef alan sözleri ile oğlunun Almanya vatandaşlığı amacıyla şirket kurduğunu açıklaması dikkat çekti.

Gökçek’in paylaşımları şöyle:

11 Şubat 2017:

“Almanya özgürlükler düşmanı ülke... Sağa sola bundan sonra akıl vermeye kalkma Almanya... Akıl size lazım Almanya...”

22 Ağustos 2013:

“Peki birisi çıkar biz de Almanya’da bankada bekleyen Türk paralarını Türkiye’ye davet edelim derse birilerinin tepkisi ne olur acaba?”

28 Ekim 2016:

“Türkiye’den kaçan FETÖ’cülerin yeni mekânı Almanya. Sayın Merkel, alın tepe tepe kullanın. Ama dikkat edin üç gün sonra tepenize çıkmasınlar...”

ALMANYA’DAN VATANDAŞLIK ALMAK SANILDIĞI KADAR KOLAY DEĞİL

Gökçek’in açıklamalarının ardından Almanya’da vatandaşlık ve oturum şartları yeniden gündeme geldi.

Gökçek’in iddiasının aksine, Almanya’da şirket kurmak ya da apartman satın almak tek başına oturum veya vatandaşlık hakkı sağlamıyor.

ŞİRKET KURMAK OTURUM HAKKI SAĞLAYABİLİYOR

Almanya’da gerçek ve sürdürülebilir bir ticari faaliyet yürüten girişimciler, gerekli koşulları karşılamaları halinde şirketleri üzerinden oturum iznine başvurabiliyor. Ancak bu durum doğrudan vatandaşlık hakkı anlamına gelmiyor.

VATANDAŞLIK İÇİN 5 YIL ŞARTI

Almanya’da yasal olarak en az 5 yıl ikamet eden ve bunun yanı sıra çeşitli şartları karşılayan kişiler vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyor. Başvuru şartlarının karşılanması ise vatandaşlığın otomatik olarak verileceği anlamına gelmiyor. Gayrimenkul satın almak veya şirket kurmak da tek başına Almanya vatandaşlığına giden bir yol olarak kabul edilmiyor.