Aydın’da jandarma ekipleri bir haftada 182 olayı aydınlattı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir haftada il genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde asayiş ve kaçakçılıkla mücadelede önemli çalışmalar gerçekleştirilirken, 182 asayiş olayı aydınlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı 2 bin 819 personel ile vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin kent genelindeki 7 bin 338 kilometrekarelik sorumluluk bölgesinde 15-21 Aralık 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 183 asayiş olayı meydana gelirken, bu olayların 182’si aydınlatıldı. Olaylara karıştığı tespit edilen 110 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 kişi ise tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda ise 7 olay tespit edildi. Bu olaylarla bağlantılı olarak 11 şüpheli hakkında işlem yapılırken, tutuklanan şahıs olmadığı öğrenildi.

