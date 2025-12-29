HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından bir haftada 232 kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde 22-28 Aralık 2025 tarihleri arasında sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdiği geniş kapsamlı denetim ve kontroller kapsamında çeşitli suçlardan aranan 232 işi yakalandı.

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından bir haftada 232 kişi yakalandı

Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla toplam 7 bin 338 kilometrekarelik sorumluluk alanında 2 bin 819 personel ile görev yapan jandarma ekipleri il genelinde kurulan 200 uygulama noktasında bin 756 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 69 bin 312 şahıs sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda çeşitli suçlardan aranan 232 kişi yakalandı.

Öte yandan narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 12 ayrı olay meydana gelirken, olaylarla ilgili 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yürütülen adli süreçler sonucunda 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gercüş’te karda mahsur kalan ambulansa İl Özel İdare ekibi yetiştiGercüş’te karda mahsur kalan ambulansa İl Özel İdare ekibi yetişti
Tunceli’de 135 köy yolu ulaşıma kapandı, ekiplerin çalışması sürüyorTunceli’de 135 köy yolu ulaşıma kapandı, ekiplerin çalışması sürüyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.