Aydın’da sağanak yağışlar sonrası dağlarda heyelan oluştu

Aydın’da 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağışla birlikte bazı dağ ve yamaç arazilerde heyelan oluştu.Aydın’da 3 gündür aralıksız devam eden yağışlar sonrası bazı dağ köylerindeki tarım arazilerinde heyelan başladı.

Aydın’da 3 gündür aralıksız devam eden yağışlar sonrası bazı dağ köylerindeki tarım arazilerinde heyelan başladı. Heyelanın en etkili olduğu bölgelerden biri de İncirliova ilçesine bağlı Arpadere Mahallesi’nde yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren Arpadere Mahallesi’nde yamaçta bulunan pek çok arazi dereye doğru kaymaya başladı. Bu esnada İncirliova ile mahalle arasında ulaşımı sağlayan yolda heyelan nedeniyle kapanma yaşandı. Yol, İncirliova Belediyesi ekiplerinin çalışması ile yeniden trafiğe açıldı. Bölgede zaman zaman yağışla birlikte dağlık araziden dereye doğru heyelanın sürdüğü öğrenildi.

Arpadere Mahallesi sakinlerinden Ahmet Kostak halen yağışların ve arazilerde heyelanın zaman zaman devam ettiğini belirtilerek tarım arazilerinde heyelan nedeniyle ciddi maddi hasar oluştuğunu söyledi.
Kaynak: İHA

