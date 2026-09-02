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Aydın’da trafik kazası: 1’i bebek 4 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde Volkswagen marka otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 4 kişi yaralanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.Kaza, saat 13.30 sıralarında Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı üzeri otoban kavşağında meydana geldi.

Aydın’da trafik kazası: 1’i bebek 4 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde Volkswagen marka otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 4 kişi yaralanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı üzeri otoban kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.D. idaresindeki otomobil ile Z.Ş. yönetimindekiaynı marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobildeki H.K., N.D. ve bebek H.D. ile hava yastıkları patlayan otomobildeki yolcu A.Ş. yaralandı. H.K. araç içerisinde sıkışırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sıkışan yaralıyı araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 1’i bebek 4 yaralı ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın’da trafik kazası: 1’i bebek 4 yaralı 1

Aydın’da trafik kazası: 1’i bebek 4 yaralı 2

Aydın’da trafik kazası: 1’i bebek 4 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Aydın
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