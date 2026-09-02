Bursa’da dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Olay, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir gencin kimlik bilgileri kullanılarak adına banka hesabı açıldığını öğrenen ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüphelilerin genci telefonla arayarak hesabına gelen binlerce lirayı çekmesini ve kendilerine teslim etmesini istediği öğrenildi. Bunun üzerine genç, ailesiyle birlikte bankanın önüne giderek polis ekiplerine haber verdi. Gencin şüphelileri araması üzerine bankanın önüne gelen şahıslar, bölgede önlem alan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Operasyonda Tamer Ö., Seren K., Serhat S., Yusuf G. ve Simar G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede, dolandırıcılık suçundan elde edildiği düşünülen yaklaşık 500 bin lira bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır