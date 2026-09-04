Aydın’da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Aydın Otobanı Dereağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de araçlarda gerekli kontrolleri yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.