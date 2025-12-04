Aydın’da yağış bekleniyor

Aydın il genelinde bugünden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Aydın’da bugünden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışların yarın ve Cumartesi günü kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Aydın’da havanın bugün yerel sağanak yağışlı, Cuma kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı, Cumartesi kuvvetli sağanak yağışlı, Pazar çok bulutlu, Pazartesi parçalı bulutlu olması bekleniyor. Görülmesi muhtemel kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıldı.

Kaynak: İHA