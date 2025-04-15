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Aydınlatma direği ve bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde önce refüjdeki aydınlatma direğine sonra da yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Aydınlatma direği ve bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. (25) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
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