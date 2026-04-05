Aydınlatma direği yol ortasına devrildi, faciadan dönüldü

Olay, Çay ilçesine bağlı Eber köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Köroğlu Sokak üzerinde bulunan bir sokak aydınlatma direği aşırı yağışlarla birlikte rüzgarında etkisi yola devrildi. Olayın meydana geldiği esnada yoldan araç veya yaya geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Yolun ortasına devrilen direk nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Olayın yetkililere bildirilmesinin ardından bölgeye gelen elektrik dağıtım şirketi direkteki elektrik akımını keserek bölgeden kaldırılması için çalışma başlattı.



