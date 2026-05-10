Aydınlatma direğinden düşen şahıs hayatını kaybetti

Malatya’da sanayi sitesinde çıktığı aydınlatma direğinden düşen 39 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, sabah saat 05.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hamza Demirel (39) henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı aydınlatma direğinden yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demirel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hamza Demirel’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

