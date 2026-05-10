Aynı noktada iki farklı kazada 2 kişi yaralandı

Çorum’un Alaca ilçesinde aynı noktada meydana gelen iki farklı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ekipler tarafından her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazalar, Alaca ilçesi Alaca-Sungurlu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametine seyir halinde olan Batuhan E. yönetimindeki 19 AGZ 564 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

AYNI NOKTADA İKİ FARKLI KAZA

Kazada araçta bulunan Sıla E. yaralandı. Aynı noktada meydana gelen diğer kazada ise Selahattin B. idaresindeki 60 AIE 416 plakalı hafif ticari araç, kayarak yan yattı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ekipler tarafından her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

