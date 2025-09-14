HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydıntepe’de sonbahar şap aşılama kampanyasında sona gelindi

2025 yılı Sonbahar şap aşılama kampanyası kapsamında Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Erikdibi, Kılıçkaya, İncili, Kavlatan, Akbulut, Gümüşdamla ve Yukarıkırzı köylerinde aşılama çalışmaları tamamlandı.Daha önce Alaca, Sırataşlar, Günbuldu, Yapracık, Aşağıkırzı, Şalcılar, Başpınar, Çiğdemlik, Dumlu, Sorkunlu, Suludere, Yanoba ve Yazlık köylerinde veteriner hekimlerce şap hastalığına karşı aşılama faaliyetleri gerçekleştirilmişti.Kampanya kapsamında Çatıksu, Çayırköprü, Pınargözü, Suludere ve

Aydıntepe’de sonbahar şap aşılama kampanyasında sona gelindi

2025 yılı Sonbahar şap aşılama kampanyası kapsamında Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Erikdibi, Kılıçkaya, İncili, Kavlatan, Akbulut, Gümüşdamla ve Yukarıkırzı köylerinde aşılama çalışmaları tamamlandı.

Aydıntepe’de sonbahar şap aşılama kampanyasında sona gelindi 1

Daha önce Alaca, Sırataşlar, Günbuldu, Yapracık, Aşağıkırzı, Şalcılar, Başpınar, Çiğdemlik, Dumlu, Sorkunlu, Suludere, Yanoba ve Yazlık köylerinde veteriner hekimlerce şap hastalığına karşı aşılama faaliyetleri gerçekleştirilmişti.
Kampanya kapsamında Çatıksu, Çayırköprü, Pınargözü, Suludere ve merkez mahallelerinde çalışmalar hafta içi ve hafta sonu devam edecek. Bu alanlarda da aşılamanın tamamlanmasıyla birlikte Aydıntepe’de sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası sona erecek.

Aydıntepe’de sonbahar şap aşılama kampanyasında sona gelindi 2

Hayvanların aşı ile hastalıklardan korunmasının, tedavi edilmelerine kıyasla çok daha kolay ve etkili bir yöntem olduğu vurgulanarak, kampanyanın il ve ilçe genelinde aralıksız sürdüğü kaydedildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Darende’nin meşhur bal kabağı üreticinin yüzünü güldürüyorDarende’nin meşhur bal kabağı üreticinin yüzünü güldürüyor
Malatya’da sürü halindeki yaban keçileri görüntülendiMalatya’da sürü halindeki yaban keçileri görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
sonbahar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.