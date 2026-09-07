HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ayı evin kapısına kadar geldi, o anlar kamerada

Artvin’in Arhavi ilçesinde yerleşim alanına inen ayının bir evin kapısına kadar geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, gece saatlerinde Arhavi ilçesine bağlı Ulaş Köyü’nde meydana geldi.

Ayı evin kapısına kadar geldi, o anlar kamerada

Artvin’in Arhavi ilçesinde yerleşim alanına inen ayının bir evin kapısına kadar geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Arhavi ilçesine bağlı Ulaş Köyü’nde meydana geldi. Yerleşim alanına inen ayı, Ali Gülşen’e ait evin çevresinde dolaştıktan sonra kapıya kadar yaklaştı. Evin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, ayının bir süre çevreyi kontrol ettiği görüldü. Ardından bölgeden uzaklaşarak gözden kaybolan ayı, köy sakinlerinde endişeye neden oldu.

Ayı evin kapısına kadar geldi, o anlar kamerada 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaptan yolculardan önce gemiyi terk etti! Bilirkişi: “Durdurulsaydı belki kimseye bir şey olmayacaktı”Kaptan yolculardan önce gemiyi terk etti! Bilirkişi: “Durdurulsaydı belki kimseye bir şey olmayacaktı”
Konteyner kentte palalı koca dehşeti! Kim olduğuna bakmadan saldırdı...Konteyner kentte palalı koca dehşeti! Kim olduğuna bakmadan saldırdı...

Anahtar Kelimeler:
Artvin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanı elini makineye kaptırarak yaralandı

Belediye başkanı elini makineye kaptırarak yaralandı

Toplantıyı balistik füzeyle vurdular! Saniye saniye kaydettiler

Toplantıyı balistik füzeyle vurdular! Saniye saniye kaydettiler

Trabzonspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ne 5-0'lık fark

Trabzonspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ne 5-0'lık fark

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Düğünlerde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapandı

Düğünlerde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapandı

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.