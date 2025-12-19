HABER

Aylar sonra geri dönen kızıl şahini Doğa Koruma ekiplerine teslim etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağ rehberi İskender Kahraman, evinde tedavi edip doğaya bıraktığı ancak bir süre sonra geri dönen kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Reşko Trekking Spor Kulübü yöneticisi ve dağ rehberi İskender Kahraman, 2 yıl önce Yüksekova'nın Cilo Dağları'nda tur rehberliği yaptığı sırada yaralı bulduğu yavru kızıl şahini evine götürdü. Yaklaşık 6 ay şahini tedavi edip, bakımını yapan Kahraman, bahar aylarında kuşu doğal yaşam alanına bıraktı. Doğaya salınan kızıl şahin, 2 ay önce Yüksekova'nın Kışla Mahallesi'nde yaşayan Kahraman'ın evinin önüne geldi. Kuşu karşısında gören Kahraman, büyük mutluluk yaşadı. Kahraman, bitkin halde olan kızıl şahini evinde yiyecek verip, yeniden toparlanmasını sağladıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürerek yetkililere teslim etti.

Kahraman, "Şahini yaralı ve bitkin halde bulmuştuk. Aldık, tedavisini yaptırdık ve tekrar doğaya bıraktık. Ancak bir süre sonra yeniden bana geldi. Muhtemelen ileride tekrar da gelebilir. Fakat her ne kadar gelirse gelsin, o bana ait değil. Kendini bana ait hissediyor olabilir ama o doğaya, kendi doğal habitatına aittir. Biz dost olabiliriz ancak benim yanımda kalamaz, kalmamalı. Kendi dünyasına geri dönmesi gerekir. Bu nedenle Doğa Koruma’yı aradım. Zaten biraz kendini toparlamış, iyileşmişti. Doğa Koruma’yı arayarak götürüp teslim ettim" dedi.

Sosyal medyada kızıl şahinin kanatlarının kesildiği iddialarına da tepki gösteren Kahraman, "Elbette insanlar şüpheci olabilir, 'Acaba bunun arkasında başka bir şey mi var? diye' düşünebilirler. Ancak bu, benim sık karşılaştığım bir durum” diye konuştu.

Kahraman, “Çünkü ben sürekli doğadayım. Bu ilk kez de olmuyor. Geçen sene de yaban keçilerinin avlandığını görmüştüm. Bunu video kaydına alıp Sayın İçişleri Bakanımıza ve ilgili tüm kurumlara, Turizm Bakanlığı dahil olmak üzere gönderdim. Sonuçta suçlular tespit edildi ve cezalandırıldılar. Yani hayvanlarla, özellikle yaralı hayvanlarla karşılaşmam benim için çok sık yaşanan bir durumdur. Eğer hayvan ciddi şekilde yaralıysa ya da durum çok önemliyse, öncelikle veterinerlere, ardından Doğa Koruma’ya götürüyorum. Eğer hafif bir durumdaysa, besleyip kendini toparlamasını sağladıktan sonra tekrar doğal habitatına bırakıyorum. İyi niyetli insanlar bu prosedürü bilmeyebiliyor, bilmeden de alıp besliyorlar. Burada kötü niyet yok elbette. Ancak doğrusu, yaralı ya da yardıma muhtaç hayvanların veterinerlere ve Doğa Koruma’ya teslim edilmesidir" ifadelerini kullandı. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

