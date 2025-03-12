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Aylardır yürüyemiyordu! Hastanelik olunca gerçeği öğrendi! Bakın ayağından ne çıktı!

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
12.03.2025 18:27
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29 yaşındaki Yasin Ece, ayağına çivi battıktan sonra yürümekte güçlük çekmeye başladı. 4 ay boyunca ağrı yaşayan Ece, hastaneye gittikten sonra gerçeği öğrendi. ayağındaki yarada çiviyle girdiği tespit edilen terlik parçası tespit edildi.

Aylardır yürüyemiyordu! Hastanelik olunca gerçeği öğrendi! Bakın ayağından ne çıktı!

Yasin Ece'nin (29) 4 ay önce yürürken batan çivi nedeniyle ayağında şişme oluştu. Zamanla yürümekte zorluk çeken Ece'nin Farabi Hastanesi'nde yapılan kontrolünde, ayağındaki yarada çiviyle girdiği tespit edilen terlik parçası tespit edildi.

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"DÖRT AYDIR YÜRÜMEYİ UNUTTUM"

Parça çıkarılınca rahatlayan Ece, "Ayağımın içinden çıkan parçayı görseniz 'Nasıl fark edilmemiş?' dersiniz. Büyük bir terlik parçası. Yaklaşık 4 aydır yürümeyi unuttum, topalladım. Erkek kuaförüyüm, mesleğimi yapamadım." dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi ise hastaya yapılan tetkik ve muayenelerin ardından yara içerisinde bir cisim olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

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Ameliyata alınan hastanın ayağındaki yara içinde terlik parçaları bulduklarını anlatan Arazi, "Bu parçaları çıkardıktan sonra hastamızın şikayetleri azaldı. Bu tip yaralanmalarda o bölgeye yabancı bir cisim girebilir. Vücudumuz bunlara karşı hassastır. Hastamız 4 ayın ardından tamamen sağlığına kavuştu ve yarası iyileşti." diye konuştu.

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terlik
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