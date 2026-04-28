AYM Başkanı'ndan 'kul hakkı' çıkışı! Surelerden örnek verdi

Bugün Anayasa Mahkemesi (AYM) Kuruluş Yıl Dönümü etkinliği ve Yüksek Mahkeme yeni üyesi Şaban Kazdal için düzenlenen Ant İçme töreni gerçekleşti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, törende konuşma gerçekleştirdi.

Şaban Kazdal ve Kadir Özkaya

Şaban Kazdal’ın AYM üyeliğine seçilmesi dolayısıyla törende Özkaya, mahkemenin çalışmalarına ilişkin bilgi verirken hakim ve savcılara da uyarılarda bulundu.

NAHL VE MAİDE SURELERİNDEN ÖRNEK VERDİ

Konuşmasında Kur'an-ı Kerim'den örnekler de veren Özkaya, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette adalet ve hakkaniyetten şaşılmaması vurgulanmıştır. Nahl Suresi'nde adalet ve iyilik emredilmiş, Maide Suresi'nde bireyin duygularından bağımsız olarak adil davranması gerektiği ifade edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'KUL HAKKI' ÇIKIŞI

Özkaya, "Hakimlerin üzerlerinde kul hakkı olmamalıdır. Kul hakkı, ibadetle affolunmaz" sözleriyle dikkat çekti.

"HAKİM VE SAVCILAR DAİMA CESUR OLMALIDIR"

Hakim ve savcılara seslenen Özkaya şunları kaydetti:

"Adaletin tesisinde hamasete, husumete, kindarlığa, kayırmacılığa ve hatta duygusallığa yer olmadığını asla unutmamalıdırlar. Dolayısıyla hâkim ve savcılar daima cesur olmalıdırlar. Doğru olmalıdırlar. Hiçbir zaman beklenti ve kaygılarının etkisiyle doğruluktan sapmamalıdırlar."