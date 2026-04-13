Aynı evde aynı facia! 11 yıl önce anne-oğul şimdi de baba-oğul

Kahreden olayın adresi Amasya! 11 yıl önce anne ve oğlunun soba faciasında hayatının kaybetmesinin ardından 11 yıl sonra baba ve diğer oğul hayatını kaybetti.

Aynı evde aynı facia! 11 yıl önce anne-oğul şimdi de baba-oğul

Amasya'da 11 yıl önce anne ve oğlunun soba zehirlenmesinden öldüğü evde bu sefer de baba ile diğer evladı aynı sonla hayatını kaybetti. Sobadan sızan gaz, bir aileyi hayattan kopardı.

Aynı evde aynı facia! 11 yıl önce anne-oğul şimdi de baba-oğul 1

11 YIL ÖNCE AYNI EVDE FACİA YAŞANMIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Kurşunlu Mahallesi Kafkas Sokak'taki müstakil evde yaşayan Yasemin (50) ve oğlu Anıl Ali Zeren (14), 11 yıl önce soba zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti. Yaşadıkları büyük acı sonrası hayata tutunmaya çalışan baba Mehmet Ali Zeren (64) ile oğlu Alper (39) de 11 yıl sora aynı kaderi yaşadı.

Aynı evde aynı facia! 11 yıl önce anne-oğul şimdi de baba-oğul 2

EVE EKİPLE BİRLİKTE GİRDİLER

Baba ve oğluna telefonla ulaşamayan yakınları, polislerle birlikte girdikleri evde baba-oğlu yerde hareketsiz halde buldu. Eve gelen acil sağlık ekipleri baba ve oğlunun sobadan sızan gazdan zehirlendiklerini belirledi. Olayı duyan yakınları ve mahalle sakinleri büyük şok yaşadı.

Aynı evde aynı facia! 11 yıl önce anne-oğul şimdi de baba-oğul 3

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenazeler yapılan incelemenin ardından tabuta konularak cenaze aracıyla morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı evde aynı facia! 11 yıl önce anne-oğul şimdi de baba-oğul 4

"İÇERDE YOĞUN DUMAN VARDI"

Zeren ailesinin 11 yıl arayla aynı acı sonla karşı karşıya kaldıklarını belirten Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Muhammed Aca, "11 yıl önce de soba zehirlenmesi olmuştu. Anne ve oğlu ölmüştü. Şimdi de baba ve diğer oğlu hayatını kaybetti. İçeri girdiğimizde evde yoğun duman vardı. Sobadan sızan gazdan zehirlenmişler" diye konuştu.

Aynı evde aynı facia! 11 yıl önce anne-oğul şimdi de baba-oğul 5

Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Aynı evde aynı facia! 11 yıl önce anne-oğul şimdi de baba-oğul 6

Aynı evde aynı facia! 11 yıl önce anne-oğul şimdi de baba-oğul 7

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

