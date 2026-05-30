HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hazırlanan miğfer hediye edildi

Çelik gövde üzerine uygulanan ve el işçiliğiyle dikkat çeken miğferi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hazırlanan miğfer hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Haliç Kongre Merkezi’ndeki 'İstanbul’un Fethi’nden Gönüllerin Fethine' programında miğfer hediye edildi. Çelik gövde üzerine uygulanan ve el işçiliğiyle dikkat çeken miğferi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir takdim etti. Özel olarak hazırlanan miğferin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri, alınlık kısmında ise Besmele yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul’un Fethi’nin 573'üncü yıl dönümü ve Kurban Bayramı dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 'İstanbul’un Fethi’nden Gönüllerin Fethine' programında hediye edilen miğfer Fatih Sultan Mehmed Han’ın cihanşümul vizyonundan ve Osmanlı Devleti’ni bir dünya gücüne dönüştüren devlet anlayışından ilham alınarak hazırlandı. Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından takdim edilen miğfer, Fatih Sultan Mehmed döneminde kullanılan miğferlerin birebir replika modeli olarak üretildi.

EL İŞÇİLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Çelik gövde üzerine uygulanan el işçiliğiyle dikkat çeken miğfer, kazıma ve kabartma motiflerle süslendi. Miğferin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri ve alınlık kısmında Besmele yer alıyor. İç kısmında keçe kaplama bulunan eser, arka bölümündeki zincir peçenek detayı, hareketli burun siperliği ve sivri tepelik formuyla dönemin askeri estetiğini de yansıtacak şekilde tasarlandı. Altın tonlu detaylarla zenginleştirilen miğfer, yalnızca bir savaş teçhizatının replikası olmanın ötesinde; fetih ruhunu, medeniyet tasavvurunu ve tarihî hafızayı temsil eden sembolik bir eser niteliği taşıyor.

'EN BÜYÜK MEDENİYET HAMLELERİNDEN BİRİ'

Diğer yandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen programa teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Programda Kazakistan kökenli Alatau Grubu, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehteran Takımı sahne aldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethinin yalnızca askerî bir zafer değil, insanlık tarihinin en büyük medeniyet hamlelerinden biri olduğunu vurguladı.

'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN HUMMALI BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Siyaset bizim için bazı makamlara veya kazanımlara ulaşmanın bir aracı değil, bilakis ulvi bir amaç uğruna gerekirse birçok şeyden feragat etmenin adıdır. Yolumuzun bizatihi kendisi, bizim için varılacak en güzel menzildir." dedi. Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere fetih şehitlerini, tüm şehitleri, gazileri ve İstanbul’a hizmet etmiş isimleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İstanbul’un her köşesinde durmaksızın çalıştıklarını, "Biliyoruz ki bir şehirde gönülleri fethetmek, o şehri fethetmek kadar gerekli ve değerlidir. Biz de bu uğurda gece gündüz demeden hummalı bir çalışma içerisindeyiz." sözleriyle dile getirdi. Program, günün anısına hazırlanan özel miğferin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. (DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2015 doğumlu kızla ilgili skandal paylaşım!2015 doğumlu kızla ilgili skandal paylaşım!
Bir taraf boş! Bir tarafta iğne atsan yere düşmezBir taraf boş! Bir tarafta iğne atsan yere düşmez

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Abdullah Özdemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

"Özgür Özel'in mitinginin iptali için başvuru yapıldı" iddiası! Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama

"Özgür Özel'in mitinginin iptali için başvuru yapıldı" iddiası! Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.