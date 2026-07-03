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Aynı gün ikinci kez zabıta ekiplerine yakalandı

Elazığ’da dilencilik irken yakalanan kadın, serbest kalmasının ardından bu kez de farklı camide dilenirken zabıta ekiplerince yakalandı.

Aynı gün ikinci kez zabıta ekiplerine yakalandı

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik kent genelinde geniş çaplı operasyon düzenledi. Cami önleri, meydanlar ve ana arterlerde gerçekleştirilen denetimlerde organize şekilde hareket ettiği belirlenen dilenci şebekesi suçüstü yakalandı. Yapılan kimlik kontrollerinde, yakalanan şahısların dilencilik yapmak amacıyla Osmaniye’den Elazığ’a geldikleri belirlendi. Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen şahısların rahat tavırları ise dikkat çekti. Basın mensuplarının görüntü aldığı sırada bir dilencinin kameralara el salladığı, bir diğerinin ise oynayarak müdürlük binasına girdiği anlar kameralara yansıdı.

Aynı gün ikinci kez zabıta ekiplerine yakalandı 1

Yasal işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılan dilencilerden birinin kısa süre sonra kentteki başka bir cami önünde yeniden dilencilik yaptığı tespit edildi. Durumu fark eden zabıta ekipleri, söz konusu şahsı tekrar yakalayarak hakkında yasal işlem başlattı.
Operasyonda yakalanan dilenci ise ekiplerin soruları üzerine, "Vallahi Batman’a gidiyoruz" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Aynı gün ikinci kez zabıta ekiplerine yakalandı 2


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ
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