Aynı restoranda çalıştığı mesai arkadaşını 9 bıçak darbesiyle öldürdü

Samsun’un Atakum ilçesinde Eren Bakır (31), aynı restoranda çalışan Haşim Y. (22) tarafından çıkan tartışma sırasında 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Vatan Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, aynı restoranda çalışan Eren Bakır ve Haşim Y., sabah saatlerinde tartıştı.

İŞ ARKADAŞIYLA KAVGA KANLI BİTTİ

Akşam saatlerinde bulvar üzerinde karşılaşan Haşim Y ile Eren bakır tartıştı. Yaşanan arbede sırasında Eren Bakır, mesai arkadaşının 9 bıçak darbesiyle yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bakır, sağlık görevlisinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Haşim Y. ise bir süre sonra polise teslim oldu. Şüphelinin, Bakır’ı bıçaklayarak öldürdüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

