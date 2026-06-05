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Yer: Elazığ... Rampa aşağı freni patladı: Hafriyat kamyonu caddeyi savaş alanına çevirdi!

Elazığ'da bir kamyonun freni patladı. Rampa aşağı seyrederken freni patlayan kamyon caddeyi adeta savaş alanına çevirdi. 10 aracın zarar gördüğü kazada 5 kişi ise yaralandı. Yaşanan korku dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Yer: Elazığ... Rampa aşağı freni patladı: Hafriyat kamyonu caddeyi savaş alanına çevirdi!

Korkunç kazanın adresi Elazığ... Edinilen bilgiye göre, freni patlayan hafriyat kamyonu rampa aşağı hızlanmaya başladı. Bazı araçları önüne alarak sürükleyen kamyon, 10 araca zarar verdi.

Yer: Elazığ... Rampa aşağı freni patladı: Hafriyat kamyonu caddeyi savaş alanına çevirdi! 1

5 KİŞİ YARALANDI

Birçok aracın kullanılamaz hale geldiği kazada, biri ağır 5 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yer: Elazığ... Rampa aşağı freni patladı: Hafriyat kamyonu caddeyi savaş alanına çevirdi! 2

"GELDİĞİ GİBİ VURA VURA GİTTİ"

İl Emniyet Müdürü Aydın Karan'da olay yerine gelerek kaza ve çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

Yer: Elazığ... Rampa aşağı freni patladı: Hafriyat kamyonu caddeyi savaş alanına çevirdi! 3

Olay anını anlatan vatandaşlardan Öner Coşkun, "Kapının önünde oturuyordum. Bir ses gelemeye başladı. Bu ses nedir dedim ve dönüp baktım. Kamyonetin peşi sıra kamyonu gördüm. Kamyonu gördüm ve geri çıktım. Buradaki tüm araçları aldı götürdü. Vura vura dağıttı. Bir aracı önüne kattı. Vatandaşın emniyet kemeri sıkışmıştı. Gittim onu açtım ve nefes almasını sağladım. Kamyon geldiği gibi vura vura gitti" dedi.

Yer: Elazığ... Rampa aşağı freni patladı: Hafriyat kamyonu caddeyi savaş alanına çevirdi! 4

Yer: Elazığ... Rampa aşağı freni patladı: Hafriyat kamyonu caddeyi savaş alanına çevirdi! 5

Yer: Elazığ... Rampa aşağı freni patladı: Hafriyat kamyonu caddeyi savaş alanına çevirdi! 6

Yer: Elazığ... Rampa aşağı freni patladı: Hafriyat kamyonu caddeyi savaş alanına çevirdi! 7

Yer: Elazığ... Rampa aşağı freni patladı: Hafriyat kamyonu caddeyi savaş alanına çevirdi! 8

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kamyon kaza
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