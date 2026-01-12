HABER

Aynı şifreyi her yerde kullanıyorsanız dikkat!

Aynı parolayı birden fazla hesapta yeniden kullanmak kolaylık sağlayabilir ancak dijital yaşamınızda zincirleme sorunlara yol açabilir. Bunların başında da dolandırıcıların sıklıkla başvurduğu kimlik bilgisi doldurma yöntemi geliyor. Bu saldırı tekniğine karşı alınabilecek önlemler incelenerek önerilerde bulunulmuş durumda.

Enes Çırtlık

Kimlik bilgisi doldurma, kötü niyetli kişilerin daha önce ifşa edilmiş oturum açma kimlik bilgilerinin listesini alıp, seçilen çevrimiçi hizmetlerin oturum açma alanlarına kullanıcı adı ve parola ikilisini sistematik olarak girme tekniğidir. Aynı kimlik bilgilerini çeşitli hesaplarda yeniden kullanırsanız bu kimlik bilgisi ikilisi saldırganlara birbiriyle ilgisi olmayan çevrimiçi hizmetlere erişim izni verebilir. Kimlik bilgisi doldurma, birinin evinizi, ofisinizi ve kasayı tek seferde açan bir anahtar bulmasına eş değer bir dijital suçtur. Geçmişteki veri ihlallerinden ve siber suç pazarlarından elde edilebilir veya saldırganlar bunun için güvenliği ihlal edilmiş cihazlardan ve web tarayıcılarından kimlik bilgilerini çalan, infostealer adlı kötü amaçlı yazılımları kullanabilirler.

FARKLI HESAPLARDA AYNI PAROLALARI KULLANMAYIN

Kullanıcılar çevrimiçi bankacılık, e-posta, sosyal medya ve alışveriş siteleri gibi yüksek değerli hesaplar da dâhil olmak üzere, parolaları farklı hesaplarda yeniden kullanma eğilimindeler. Saldırganlar, bir yerde oturum açma kimlik bilgilerini bulduktan sonra, bunları her yerde deneyebilirler. Botlar veya otomatik araçlar kullanarak bu kimlik bilgilerini oturum açma formlarına veya API'lere "doldururlar", bazen IP adreslerini değiştirir ve radarın altında kalmak için meşru kullanıcı davranışlarını taklit ederler.

Saldırganların rastgele veya yaygın olarak kullanılan kalıplar kullanarak parolayı tahmin etmeye çalıştıkları brute force saldırılarına kıyasla kimlik bilgisi doldurma daha basittir: İnsanların kendilerinin veya tercih ettikleri çevrimiçi hizmetlerin genellikle yıllar önce ifşa etmiş oldukları bilgilere dayanır. Ayrıca tekrarlanan oturum açma hatalarının alarmları tetikleyebildiği brute force saldırılarının aksine, kimlik bilgisi doldurma zaten geçerli olan kimlik bilgilerini kullanır ve saldırılar fark edilmeden kalır.

KENDİNİZİ NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?

Uzmanlar kullanıcıların güvenlikleri için alabilecekleri önlemleri şöyle sıraladı:

  • Aynı parolayı birden fazla site veya hizmette asla tekrar kullanmayın. Parola yöneticisi, her hesap için güçlü ve benzersiz parolalar oluşturabileceği ve saklayabileceği için bunu çok kolaylaştırır.
  • Mümkün olduğunda iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirin. Saldırganlar parolanızı bilseler bile ikinci faktör olmadan giriş yapamazlar.
  • Uyanık olun ve haveibeenpwned.com gibi hizmetleri kullanarak e-postanızın veya kimlik bilgilerinizin geçmişteki sızıntılarda veya ihlallerde açığa çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Açığa çıkmışsa özellikle hassas verileri depolayan hesaplar için hemen harekete geçin ve parolalarınızı değiştirin.
