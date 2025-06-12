Aynısefa kreminin faydaları nelerdir? Aynısefa kreminin cilde ve yüze faydaları

Turuncu renkte çiçekleri olan aynısefa bitkisinin Latince adı calendula officinalis olarak bilinir. Aynı

sefa bitkisi, güzel renkleri ve güzel kokusu dışında insan sağlığına olan faydaları ile de tanınmaktadır. Aynı zamanda nergis adı ile de bilinen aynısefa bitkisinin başat özelliği çiçeğidir. Bahçeleri renklendiren bu bitki aynı zamanda şifa kaynağı olarak da bilenmektedir.

Aynısefa bitkisinin faydaları nelerdir? Aynısefa neye iyi gelir?

İnsan sağlığı için çok faydalı olduğu bilinen aynısefa bitkisinin çeşitli bileşenleri farklı konularda genel sağlığı destekleyici özelliğe sahiptir. İyi geldiği rahatsızlıklar ve insan sağlığına olan faydalarından bazıları şu şekildedir:

Aynısefa bitkisi çay formu ile fastrointestinal problemlere iyi gelir. Çayı ile sindirim sistemini destekleyen aynısefa gastrit, mide hastalıkları gibi olumsuz durumlara karşı mideyi ve sindirim sistemini korur.

İshale neden olan bakterileri devre dışı bırakmakta etkilidir.

Sindirime yardımcı olur.

Kanser hücreleri ile savaşır.

Cilt sağlığını destekleyici etkisi vardır.

Yaşlanma etkilerini geciktirir.

Ciltteki çizgileri azaltmaya ve oluşumunu geciktirmeye yardımcı olur.

Adet dönemindeki sancıları azaltır.

Adet dönemini düzenleyici etkisi vardır.

Kramplara iyi gelir.

Mide ülseri ve hemoroid hastalıklarına iyi gelir.

Boğaz ağrılarına iyi gelir.

Ateş düşürür.

Karaciğeri temizleyicidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kanı temizler.

Güneş nedeni ile oluşan lekeleri iyileştirir.

Ağrı kesici etkisi vardır.

On iki parmak bağırsağında etkilidir.

Bebeklerde oluşan isiliklerin tedavilerinde kullanılır.

Diş etlerine iyi gelir.

Cilt hastalıklarına iyi gelir.

Aynısefa kremi nedir? Aynısefa kreminin faydaları nelerdir? Aynısefa kremi neye iyi gelir?

Aynısefa bitkisinden elde edilen kreme aynısefa kremi adı verilir. Bu bitkiden elde edilen krem daha çok cilt sorunları için kullanılır. Ciltteki yaşlanma etkilerinden çeşitli problemlere birçok konuda aynısefa kremi kullanılabilir. Mutlaka doktora danışılarak kullanılması gereken aynısefa kreminin birçok cilt hastalığına ve deri rahatsızlığına iyi geldiği bilinmektedir.

Aynısefa kreminin cilde faydalarından ve özelliklerinden bazıları şunlardır:

Cildi serbest radikallere karşı korur.

Antioksidan açısından zengindir.

Cildi yaşlanma etkilerinden korur.

Çizgileri azaltır.

Ciltteki kuruluğu engeller ve cilde ihtiyacı olan nemi sağlar.

Özellikle kış aylarında soğuk nedeni ile meydana gelen cilt kuruluğu ve çatlama gibi durumları iyileştirir.

Mutlaka temizlenmiş ve kurulanmış cilde uygulanması gereken aynısefa kremi stresten kaynaklı olan cilt hasarlarını da giderir.

Vücutta oluşan hasarlara ve çatlaklara iyi gelir.

Cildi sakinleştirici ve cildi yatıştırıcı etkisi bulunur.

Sedef, egzama gibi hastalıklara iyi geldiği bilinir.

Cilt hasarlarını ve yaralarını iyileştirir.

Ciltte oluşan yanıkları, sıyrıkları ya da küçük kesikleri iyileştirir.

Antibakteriyel ve antiinflamatuar özelikleri bulunur.

Enfeksiyon riskine karşı cildi korur.

Yaşlanma etkilerini ve yaşlanma nedeni ile oluşan hasarları iyileştirici etkisi bulunur.

Güneş nedeniyle oluşan lekeleri ya da yanıkları da iyileştirici etkisi vardır.

Alerjik reaksiyonlara neden olabilecek yan etkilerden kaçınabilmek için mutlaka doktora danışılarak kullanılmalıdır. Aksi takdirde iyi gelmesi gereken cilt için zararı dokunabilir. Herhangi bir alerjik reaksiyon durumuna engel olabilmek adına doktor bilgisi dışında kullanılmaması gerekir.

Aynısefa kremi yüze sürülür mü?

Aynısefa kreminin yüze faydaları da bilinmektedir. Genel olarak yüze de sürülebilen aynısefa kremi ciltteki tahrişleri giderir. Egzama, sedef, sivilce ve siyah nokta oluşumu gibi çeşitli problemler karşısında etkili olan aynısefa kremi bu sorunlara engel olabilmek için yüze de sürülebilmektedir.

Aynısefa kremi cildin genel sağlığını desteklediği gibi kırışıklık görünümünde de ciddi oranda etkilidir. Yaşlanma ya da çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen kırışıklıkları gidermekte yardımcı olan aynısefa kreminin yüze ve cilde olumlu etkileri oldukça fazladır.