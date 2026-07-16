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Ayosofya'da yüksek sesle İncil okuyan 2 kişi gözaltına alındı!

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyaret bölümünde 2 turistin yüksek sesle İncil okuması ekipleri harekete geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alınarak İl Göç İdaresine teslim edildi.

Ayosofya'da yüksek sesle İncil okuyan 2 kişi gözaltına alındı!

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyaret bölümünde yüksek sesle "İncil" okuduğu iddia edilen 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz'da, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ziyaret bölümünde 2 kişinin sesli şekilde İncil okuduğunu belirledi.

Polis ekipleri, bu bölüme giderek Türkiye'ye turistik amaçla geldikleri tespit edilen I.F (32) ile V.F'yi (36) yakaladı.

Haklarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan işlem başlatılan kişiler, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ayasofya
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