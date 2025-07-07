Ayşe Barım davasında Metin Yıldız detayı! Tanık olarak dinlendi: Dikkat çeken ifadeler

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleriyle ilişkilendirilerek hakkındaki şantaj ve tekelleşme soruşturması kapsamında bugün hakim karşısına çıktı. Barım davasına ünlü camiasından birçok kişi takip ederken oyuncu Metin Yıldız da mahkeme salonunda görüntülendi.

YILDIZ: "TANIK OLARAK KATILDIM"

Metin Yıldız kendisine yöneltilen "Takip etmek için mi geldiniz" sorusuna, "Tanık olarak geldim" yanıtında bulundu.

Yıldız'ın Barım davasında tanık olarak dinlendiği öğrenilirken ifadesinde şu sözlerde bulunduğu belirtildi:

“Ayşe Barım'ı tanımıyorum. Olaylar hakkında hiçbir fikrim ve bilgim yok. Daha önce verdiğim ifadem mesleğim, menajerlikle alakalıydı" dedi.

METİN YILDIZ'IN GÜNDEM OLAN PAYLAŞIMI

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da oynayan Metin Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı paylaşımla gündem olmuştu.

Metin Yıldız, kendisine 'Neden bir şey paylaşmıyorsun?' diyenlere karşı, "Beş senedir yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine... Bakıyorum, o gün yanında olmayanlar etrafında. Hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler :) Şimdi buraya yazıyorum... Soran olursa da söyleyin... Çok Yoğunum..." ifadelerini kullanmıştı.