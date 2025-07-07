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Ayşe Barım davasında Metin Yıldız detayı! Tanık olarak dinlendi: Dikkat çeken ifadeler

Gezi Parkı davasında sanatçıları eylemlere katılması yönünde organize ettiği ve olayları planladığı iddiasıyla hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istenen Ayşe Barım bugün hakim karşısına çıktı. Barım davasına çok sayıda ünlü isim de katılırken oyuncu Metin Yıldız da mahkeme koridorundaydı. Yıldız'a yöneltilen "Takip etmek için mi geldiniz" sorusuna Yıldız, "Tanık olarak geldim" diye yanıt verdi.

Ayşe Barım davasında Metin Yıldız detayı! Tanık olarak dinlendi: Dikkat çeken ifadeler

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleriyle ilişkilendirilerek hakkındaki şantaj ve tekelleşme soruşturması kapsamında bugün hakim karşısına çıktı. Barım davasına ünlü camiasından birçok kişi takip ederken oyuncu Metin Yıldız da mahkeme salonunda görüntülendi.

Ayşe Barım davasında Metin Yıldız detayı! Tanık olarak dinlendi: Dikkat çeken ifadeler 1

YILDIZ: "TANIK OLARAK KATILDIM"

Metin Yıldız kendisine yöneltilen "Takip etmek için mi geldiniz" sorusuna, "Tanık olarak geldim" yanıtında bulundu.

Yıldız'ın Barım davasında tanık olarak dinlendiği öğrenilirken ifadesinde şu sözlerde bulunduğu belirtildi:

Ayşe Barım davasında Metin Yıldız detayı! Tanık olarak dinlendi: Dikkat çeken ifadeler 2

“Ayşe Barım'ı tanımıyorum. Olaylar hakkında hiçbir fikrim ve bilgim yok. Daha önce verdiğim ifadem mesleğim, menajerlikle alakalıydı" dedi.

Ayşe Barım davasında Metin Yıldız detayı! Tanık olarak dinlendi: Dikkat çeken ifadeler 3

METİN YILDIZ'IN GÜNDEM OLAN PAYLAŞIMI

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da oynayan Metin Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı paylaşımla gündem olmuştu.

Metin Yıldız, kendisine 'Neden bir şey paylaşmıyorsun?' diyenlere karşı, "Beş senedir yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine... Bakıyorum, o gün yanında olmayanlar etrafında. Hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler :) Şimdi buraya yazıyorum... Soran olursa da söyleyin... Çok Yoğunum..." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Metin Yıldız Ayşe Barım
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