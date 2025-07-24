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Ayşe Barım hakkında yeni gelişme... Tutuklu menajer hastaneye kaldırılıyor!

Adli Tıp Kurumu (ATK), Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım’ın sağlık durumu hakkında nihai değerlendirmenin, hastanedeki tedavisinin ardından yapılabileceğini bildirdi. ATK raporunda, kilo kaybı etiyolojisinin araştırılması ve önerilen kardiyak işlemlerin gerçekleştirilmesi için Barım’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği belirtildi. Ayşe Barım'ın tutukluluk haline devam edilip edilmeyeceğine ise tedavi süreci tamamlandıktan sonra karar verilecek.

Ayşe Barım hakkında yeni gelişme... Tutuklu menajer hastaneye kaldırılıyor!
Çiğdem Sevinç

Adli Tıp Kurumu (ATK), Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın hastanedeki tedavisinin ardından, sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı konusunda değerlendirme yapılabileceğini bildirdi.

Ayşe Barım hakkında yeni gelişme... Tutuklu menajer hastaneye kaldırılıyor! 1

DEĞERLENDİRME YAPILACAK

ATK tarafından hazırlanan raporda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Temmuz'da Barım'ın sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına yönelik değerlendirme yapılmasının istendiği hatırlatıldı.

Barım'ın 11 Temmuz'da muayene edilmek için Kurul'a çağırıldığı ve ilgili raporun savcılığa gönderildiği belirtilerek, 16 Temmuz'da da Barım'ın sağlık durumu bakımından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılmasının istendiği, bu kapsamda aynı gün Barım'ın Kurul'da muayene edildiği vurgulandı.

Ayşe Barım hakkında yeni gelişme... Tutuklu menajer hastaneye kaldırılıyor! 2

HASTANEDEKİ TEDAVİSİNİN ARDINDAN CEZAEVİNDE KALMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Raporda, ATK 11. İhtisas Kurulunun 23 Temmuz'da verdiği mütalaasına yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Radyoloji-Girişimsel Nöroradyoloji, Gastroenteroloji ve Psikiyatri klinikleri bulunan tam teşekküllü eğitim ve araştırma veya üniversite hastanesine sevkinin sağlanarak, kilo kaybı etiyolojisinin araştırılması, kesin teşhisinin konulması, önerilen kardiyak işlemlerin sağlanması ve etkin tedavisinin düzenlenmesi gerektiği, hastaneden taburculuğundan sonra son durumunu gösterir ayrıntılı fiziki muayene bulgularını içeren sağlık kurulu raporu, yeni yapılacak ekokardiyografi raporu ve tetkiklerinin gönderilmesi sonrasında, sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hususunda değerlendirilme yapılabileceği oy birliğiyle mütalaa olunur."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ayşe Barım
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