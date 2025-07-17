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Ayşe Tokyaz cinayeti... Katilin ifadesi ortaya çıktı! Kan dondurucu detaylar: '3 kişiye 100'er bin lira ödemiş...'

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Doğukan Akbayır

Küçükçekmece'de 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, eski polis memuru Cemil Koç tarafından katledilmiş ve cesedi bir valize konulmuştu. Koç, Tokyaz'ın cesedini yol kenarına bırakmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişi görevlendirildiğini bildirdi. Ayrıca Koç'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Koç ifadesinde kan dondurucu olayın tüm detaylarını anlattı!

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edilmişti. İçişleri Bakanlığı, Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişi görevlendirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişi görevlendirilmiştir. Ayşe Tokyaz’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi. Ayrıca Cemil Koç'un ifadesi de ortaya çıktı.

Ayşe Tokyaz cinayeti... Katilin ifadesi ortaya çıktı! Kan dondurucu detaylar: 3 kişiye 100 er bin lira ödemiş... 1

KATİLİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürüp, valize koyarak yol kenarına bırakan ve çıkarıldığı hakimlikçe, kendisine yardım ettiği ileri sürülen 6 kişiyle beraber tutuklanan eski polis memuru Cemil Koç'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Ayşe Tokyaz cinayeti... Katilin ifadesi ortaya çıktı! Kan dondurucu detaylar: 3 kişiye 100 er bin lira ödemiş... 2

"PANİĞE KAPILDIM, VALİZE KOYDUM..."

Koç ifadesinde, "Ayşe, uyuşturucunun etkisiyle dubleks evimin merdivenlerinin dar olması sebebiyle düşerek, kafasını çarptı, hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü fark ettim. Paniğe kapıldım. Maktulü valize kendim koydum. Necmettin isminde taksiciyle iletişime geçtim. 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için iş birliği teklifinde bulundum" dedi.

Ayşe Tokyaz cinayeti... Katilin ifadesi ortaya çıktı! Kan dondurucu detaylar: 3 kişiye 100 er bin lira ödemiş... 3

"500 BİN LİRA KARŞILIĞINDA VALİZİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİNDE BULUNDUM"

Koç ifadesinin devamında, Ayşe Tokyaz'ın cesedini arkadaşıyla beraber valize koyduklarını belirterek, "Valizi arabaya taşıdıktan sonra, arkadaşımın ortaklığındaki petrole gittik. Gittiğimizde görüntülerimizin emniyete ulaşmaması için tüm kameraların fişlerini çektik. Arkadaşımın beni oyaladığını, cesedi ortadan kaldırmaya yardım etmeyeceğini düşündüm. Arkadaşım yarı yolda beni sattı ve yanımdan ayrıldı. Bende ne yapacağımı düşünmek için meyhaneye gittim. Aradan bir süre geçtikten sonra, Necmettin isminde taksiciyle iletişime geçtim. Necmettin'e, aracımda valiz olduğunu, içine bakılmaması gerektiğini ve 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için iş birliği teklifinde bulundum. Taksici de, bu işi yapması için adam bulacağını, daha sonrasında ise 3 kişi bulduğunu belirtti. 3 kişiye 100'er bin lira ödeme için anlaştım" ifadelerini kullandı.

Ayşe Tokyaz cinayeti... Katilin ifadesi ortaya çıktı! Kan dondurucu detaylar: 3 kişiye 100 er bin lira ödemiş... 4

2 YIL ÖNCE ESKİ SEVGİLİSİNİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ SONRASI İFADESİNİN ALINDIĞI İDDİASI

Ayrıca, Tokyaz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, şüpheli Cemil Koç'un, 2 yıl önce Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi olduğu öne sürülen Ece Gül Övezova'nın Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde 6. kattan düşerek öldüğü ve konuya ilişkin Koç'un ifadesinin alındığı iddia edildi.

Ayşe Tokyaz cinayeti... Katilin ifadesi ortaya çıktı! Kan dondurucu detaylar: 3 kişiye 100 er bin lira ödemiş... 5

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Küçükçekmece
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