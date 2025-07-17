Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısına yeni suçlama! Eski sevgilisini de öldürmekle suçlanıyor

Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edilmişti. İçişleri Bakanlığı, Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişi görevlendirildiğini bildirmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişi görevlendirilmiştir. Ayşe Tokyaz’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti. Ayrıca Cemil Koç'la ilgili yeni bir suçlama yapıldı.

YENİ SUÇLAMA

Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Katil zanlısı eski polis memuru Cemil Koç, iki yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski sevgilisi için de ifade verecek.

Öte yandan Ayşe Tokyaz’ın katil zanlısı hakkında yeni bir suçlama daha yapıldı. Koç, 2 yıl önce ölen eski sevgilisini de öldürmekle suçlanıyor.