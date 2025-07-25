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Ayşe Tokyaz vahşice katledilmişti! Aktif görevdeki 4 polise gözaltı

İstanbul'da vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Başlatılan soruşturma kapsamında aktif görev yapan 4 polis ve 2 site görevlisi gözaltına alındı. Soruşturmada daha önce katil zanlısı Cemil Koç ve ona yardım eden 6 kişi tutuklanmıştı.

Ayşe Tokyaz vahşice katledilmişti! Aktif görevdeki 4 polise gözaltı
Recep Demircan

İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra Eyüpsultan’da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti Türkiye'yi sarsmıştı.

Ayşe Tokyaz vahşice katledilmişti! Aktif görevdeki 4 polise gözaltı 1

7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayda 22 yaşındaki genç kızı öldürdüğü ileri sürülen Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘tasarlayarak öldürmek’, diğer 6 zanlı ise ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ayşe Tokyaz vahşice katledilmişti! Aktif görevdeki 4 polise gözaltı 2

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aktif olarak görev yapan 4 polis ve 2 site görevlisi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Ayşe Tokyaz
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