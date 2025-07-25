Ayşe Tokyaz vahşice katledilmişti! Aktif görevdeki 4 polise gözaltı

İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra Eyüpsultan’da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti Türkiye'yi sarsmıştı.
Olayda 22 yaşındaki genç kızı öldürdüğü ileri sürülen Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘tasarlayarak öldürmek’, diğer 6 zanlı ise ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aktif olarak görev yapan 4 polis ve 2 site görevlisi gözaltına alındı.
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