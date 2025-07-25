Ayşe Tokyaz vahşice katledilmişti! Aktif görevdeki 4 polise gözaltı

İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra Eyüpsultan’da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti Türkiye'yi sarsmıştı.

7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayda 22 yaşındaki genç kızı öldürdüğü ileri sürülen Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘tasarlayarak öldürmek’, diğer 6 zanlı ise ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aktif olarak görev yapan 4 polis ve 2 site görevlisi gözaltına alındı.