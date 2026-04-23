Ayser Çalık'ta buruk 23 Nisan... Fotoğrafları tellere asıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelindeki tüm okullarda coşkuyla kutlanırken; Ayser Çalık Ortaokulu'nun bahçesi, İsa Aras Mersinli'nin (14) düzenlediği saldırı sonrası boş kaldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN FOTOĞRAFLARI KAHRETTİ

Kahramanmaraş Valiliği tarafından öğrencileri başka bir okula nakledilen Ayser Çalık Ortaokulu'nun kapısında çiçekler yer alırken; bahçenin tellerine saldırıyı kınayan mesajlar asıldığı görüldü.

Ayrıca ölenlerin isimleri ile fotoğraflarının da tellerde yer aldı. Diğer yandan geride, önceki yıllarda Ayser Çalık Ortaokulu'nda kutlanan 23 Nisan fotoğrafları ve görüntüleri kaldı.



