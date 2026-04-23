Hafif ticari araç ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 5 yaralı

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Seydiler ilçesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.H. idaresindeki traktör ile B.K. yönetimindeki hafif ticari araç, çarpıştı. Çarmanın etkisiyle traktör, ikiye bölündü. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan S.K., H.K., D.K. ve E.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Traktör ve hafif ticari araç iş makinesi ve çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan, 2,5 aylık hamile olduğu öğrenilen S.K. ile H.K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



