Ankara’da okulda silah paniği: ‘Dedesinden aldığı tabancayı 3 gün boyunca okula getirdi’ iddiası

Ankara Sincan’daki bir ortaokulda 5. sınıf öğrencisinin dedesine ait tabancayı 3 gün boyunca okula getirdiği öne sürüldü; ihbar sonrası silaha el konulurken aileden bazı kişiler gözaltına alındı, okulda güvenlik önlemleri artırıldı. Güvenlik amacıyla çocukların okula çanta yerine şeffaf poşetlerle gelmesi kararının alındığı öğrenildi.

Ankara’daki bir ortaokulda silah paniği yaşandı. Olayın ardından öğrencilerin çanta yerine şeffaf poşetle gelmesi kararı alınırken okulda polis sayısı artırıldı.

Olay, dün Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Haki Sokak'taki bir ortaokulda meydana geldi. İddialara göre, 5. sınıf öğrencisi erkek çocuk, dedesine ait olduğunu söylediği tabancayla 3 gün boyunca okula geldi. Durumdan haberdar olan velilerin ihbarı üzerine okula sevk edilen polisler, silaha el koydu. Başlatılan soruşturma çerçevesinde ise çocuğun ailesinden bazı isimlerin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayın ardından okul yönetimi tarafından güvenlik gerekçesiyle çocukların okula çanta yerine şeffaf poşetle gelmelerinin istendiği belirtildi. Yaşanan durum nedeniyle okul çevresindeki polis sayısının arttırıldığı, yöneticilerden birkaçının ifade vermek için emniyete çağrıldığı aktarıldı.

"ÖĞRETMENLERDEN BAZILARI DA İFADE VERECEKMİŞ"

Olayla ilgili konuşan bir veli, "Dün bazı olaylar olmuş. Bir çocuğun kesici alet ya da benzeri bir şeyle okulda geldiğini söylediler. Birkaç kişinin gözaltına alındığını belirttiler. Polisler okula gelmiş. Öğretmenlerden bazıları da ifade verecekmiş. Duyunca korktum. Normalde gelmezdim çıkış saatine ama bundan sonra oğlumu asla bırakmayacağım. Buradan da kızımı almaya gideceğim. Sabah öğrencilerin çantalarına baktılar. Bu haftalık öğrencilerin şeffaf poşetlerle gelmesini söylediler. Her gün de arama yapacaklarmış" dedi.

"ELİNE ALMIŞ GEZİYORDU SİLAHLA"

Silahlı çocuğun sınıf arkadaşı ise, "Arkadaşım karnında silahla geziyordu. Gördüğümde çok korktum, hemen kaçtım oradan. Eline almış geziyordu silahla. Bugünden itibaren şeffaf poşetle okula geliyoruz. Güvenlik ve içinde ne olduğu görünsün diye böyle bir karar aldılar. Arkadaşımızı olaydan sonra hiç görmedim. Nerede bilmiyorum. Görünce korkudan elim ayağıma dolanmıştı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA

Ankara silah okul sincan
