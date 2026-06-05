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Freni boşalan kamyonet tarım aracına çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, freni boşaldığı iddia edilen kamyonetin pat pat olarak bilinen tarım aracına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Freni boşalan kamyonet tarım aracına çarptı: 1 yaralı

Kaza, Alaplı ilçesine bağlı Ortacı Köyü Yığılca yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H. idaresindeki kamyonet, freni tutmayınca aynı yönde seyir halinde bulunan pat pat tarım aracına arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan pat pat sürücüsü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Freni boşalan kamyonet tarım aracına çarptı: 1 yaralı 1

Freni boşalan kamyonet tarım aracına çarptı: 1 yaralı 2

Freni boşalan kamyonet tarım aracına çarptı: 1 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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