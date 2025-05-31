Ayvacık'ta otluk alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı

Yangın, saat 15.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü yakınlarında otluk alanda başladı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, 1 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Yangın ekiplerin havadan karadan müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır