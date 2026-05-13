Ayvalık GastroFest kapılarını İkinci kez açıyor

Kuzey Ege’nin gözde turizm merkezlerinden Ayvalık, 15-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında ikinci kez düzenlenecek Uluslararası Ayvalık GastroFest’e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Üç gün boyunca sürecek festivalde, Türkiye’nin dört bir yanından gastronomi profesyonelleri, akademisyenler, şefler, üreticiler ve sektör temsilcileri bir araya gelecek.
Dünyaca ünlü şef Hazer Armani, Özler, Özge Şahin, Gastronomi yazarı Ahmet Güzelyağdöken’in yanı sıra; tanınmış şefler; Efe Anıl Çetin, Prof.dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Yaren Çarpar, Atakan Özen, Yener Özden, Ethem Can Sassin, Savaş İrlan, Murat Yıldız, Aylin Yazıcıoğlu, Cüneyt Asan üç gün boyunca hünerlerini sergileyecek. Tv Programcı, sunucu Elif Korkmazel, gastrofest’in sunumunu üstlenecek.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

